Le grandi verticali delle Città del vino, successo a Prepotto. Ora tappa a Cormons 

Serata sold out quella vissuta a Prepotto con la tappa de Le Grandi Verticali delle Città del Vino che ha messo di fronte l’autoctono Schioppettino di Prepotto con lo Schiava Alto Adige. “Un incontro di pepe e spezie tra i rossi più versatili d’Italia” l’ha definito la guida del progetto Grandi Verticali Matteo Bellotto, che ha presentato insieme ai rispettivi vignaioli i vini proposti alle fortunate persone che hanno trovato spazio per partecipare, a fronte di altre che son rimaste in lista di attesa.

Ma niente paura: è già tempo di una prossima tappa. Il Friulano e il Vermentino di Gallura saranno i protagonisti di “Sardegna e Friuli, dove i vini parlano la lingua della terra” incontro che si terrà a Cormòns in Enoteca giovedì 24 aprile alle 19.30. Ospite speciale Giovanni Antonio Sechi, Coordinatore regionale Sardegna e Vicepresidente nazionale Città del Vino. Iscrizioni aperte contattando [email protected] – 348 5166126, costo 35 euro a incontro per persona.

Tornando alla serata di Prepotto, svoltasi nella sala consiliare del Municipio, ha visto come ospite speciale André Senoner Brand ambassador Alto Adige wines. Negli interventi di saluto il sindaco di Prepotto Mariaclara Forti ha ricordato come lo Schioppettino di Prepotto sia vanto per il Comune e come l’amministrazione comunale continui nella promozione delle specialità territoriali. La vicinanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata portata dal consigliere regionale Elia Miani. Il vicesindaco di Buttrio Tiziano Venturini, coordinatore regionale e vicepresidente nazionale delle Città del Vino ha ricordato come il progetto de Le Grandi Verticali punti a rafforzare i legami con le Città del Vino di altre regioni e favorire gli scambi. È intervenuto anche Carlo Rossi presidente nazionale degli Ambasciatori delle Città del Vino.

Intervallati da assaggi di formaggio Montasio sono stati degustati i vini delle seguenti cantine. Schioppettino di Prepotto: Ca Lovisotto, Ronchi di Cialla, Grillo Iole, Antico Broilo, Ronco dei Pini. Schiava Alto Adige: Kurtatsch, Pfannenstielhof Annver, Girlan, Conte Kuenburg Castel Salleg.

Il programma 2025 de Le Grandi Verticali delle Città del Vino del Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia prende il titolo di Gemellaggi-Insieme siamo unici. Il progetto gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono FVG e di Banca 360 FVG, oltre al patrocinio del Comitato regionale Unpli Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, Unidoc FVG, Ente Friuli nel Mondo.