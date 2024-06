Le imprese artigiane puntano a diventare società di capitali

Organizzatori: Confartigianato Imprese Udine e Servizi e Finanza Fvg in collaborazione con Bcc 360 Fvg e Confidimprese Fvg. Sono 2.383 le imprese artigiane interessate in Friuli Venezia Giulia, di cui 1.266 in provincia di Udine