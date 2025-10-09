Le sfide della realtà virtuale, lezione aperta a Udine

“Oltre il Reale: come Realtà Virtuale ed Aumentata cambiano Formazione e Salute” è il titolo della lezione magistrale gratuita organizzata da “FVG Comunità digitale”, il progetto che ha lo scopo di portare il digitale nella vita del cittadino comune in modo facile e ben assistito, senza lasciare indietro nessuno.

Appuntamento a Udine in Sala Ajace sabato 11 ottobre alle 10 con la lezione magistrale tenuta da Luca Chittaro, professore ordinario di Interazione Uomo-Macchina, Realtà Virtuale ed User Experience all’Università di Udine, dove nel 1998 ha fondato il laboratorio di ricerca Human-Computer Interaction Laboratory (HCI Lab) di cui è direttore.

Il progetto “FVG Comunità digitale”, in collaborazione con il Comune di Udine, consiste in webinar ed eventi divulgativi per conoscere le nuove tecnologie e anche nell’erogazione di micro-corsi formativi gratuiti, tutti disponibili sulla piattaforma https://www.associazionelaprora.it/punto-digitale-facile/

La lezione del professor Chittaro tratterà di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, ovvero quell’insieme di tecnologie che permettono la fusione tra mondo fisico e mondo virtuale. Saranno illustrati con linguaggio divulgativo i principali risultati della ricerca e dell’applicazione di queste tecnologie alla Formazione e alla Salute.

“Le sfide proposte dall’IA alla pubblica amministrazione riguardano la formazione verso i cittadini affinché siano consapevoli ed informati dei loro diritti nell’utilizzo di questi strumenti”, ha sottolineato l’assessore alla Smart City e Innovazione Digitale Gea Arcella. L’Amministrazione comunale di Udine ha avviato un percorso strutturato di innovazione digitale, che punta a modernizzare i servizi pubblici, semplificare le pratiche burocratiche e migliorare la qualità della vita urbana.

“L’inclusione digitale è una priorità per la nostra amministrazione”, ha evidenziato l’Assessore. Grazie a questi incontri e alla presenza dei Punti di Facilitazione Digitale vogliamo offrire ai cittadini strumenti concreti per sviluppare competenze fondamentali nell’era digitale”.

Per conoscere le proprie carenze e il proprio fabbisogno formativo in tema di digitale, il progetto “FVG Comunità digitale” mette a disposizione online anche il servizio di auto-valutazione delle competenze digitali (http://laprora.micertificoicdl.it/).



Il progetto è stato proposto dall’ATS – Associazione Temporanea di Scopo formata dall’Associazione La Prora A.P.S. ETS e dall’AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico e l’ALSI – Associazione dei Laureati in Scienze dell’Informazione e Informatica.

L’ATS La Prora/AICA/ALSI ha stipulato con il Comune di Udine una convenzione per avviare, organizzare e gestire il progetto “FVG Comunità digitale” con lo scopo di garantire nell’ambito del proprio territorio l’erogazione a titolo gratuito di attività di facilitazione digitale tramite la promozione di corsi di formazione, seminari, webinar, corsi online e altri interventi compatibili con la Misura PNRR 1.7.2.

Per le iscrizioni: https://www.associazionelaprora.it/event/realta-virtuale-realta-aumentata-e-metaverso/