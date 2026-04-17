Le telecamere entrano per la prima volta nel biodigestore di Udine

Porte aperte, su iniziativa di Legambiente FVG, al biodigestore udinese in occasione del “Green Energy Day”, la giornata dedicata alla transizione energetica. Un evento su prenotazione che ha permesso ai partecipanti di entrare in una delle pochissime strutture visitabili in Italia, tra i soli tre biodigestori aderenti all’iniziativa a livello nazionale.
Durante la visita guidata, i cittadini hanno potuto osservare da vicino il funzionamento dell’impianto: qui la frazione organica dei rifiuti e il verde urbano vengono trattati attraverso un processo di digestione anaerobica che produce biogas, poi raffinato in biometano, oltre a compost riutilizzabile in agricoltura.
Attualmente l’impianto gestisce circa 19 mila tonnellate di rifiuti organici raccolti tra Udine e i 56 comuni serviti da Net. Numeri destinati a crescere: a pieno regime la struttura potrà trattare fino a 54 mila tonnellate provenienti da tutta la regione, diventando un punto di riferimento per l’economia circolare in Friuli Venezia Giulia.
Operativo da gennaio 2026, il biodigestore rappresenta un’infrastruttura tecnologicamente avanzata, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla produzione di risorse rinnovabili. A regime, l’energia generata potrà coprire il fabbisogno di circa 12 mila persone.