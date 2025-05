Le Village by CA e Crédit Agricole Italia, le aziende partner protagoniste dell’innovazione

Le aziende partner dell’ecosistema di innovazione di Crédit Agricole Italia sono state al centro dell’Open Innovation Vision Summit, l’evento organizzato in collaborazione con Le Village by CA Italia e ospitato nell’Headquarter della Banca al Green Life di Parma. Un appuntamento che ha riunito oltre 60 aziende dell’ecosistema Le Village by CA provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di stimolare nuove connessioni e collaborazioni con le startup innovative capaci di accelerare l’innovazione nel tessuto imprenditoriale del Paese.

In collaborazione con la rete nazionale di Le Village by CA Italia, gli hub di innovazione del Gruppo presenti a Milano, Parma, Padova, Sondrio e Catania, il Summit ha rappresentato un momento strategico per riflettere sui bisogni di innovazione delle imprese, confrontarsi su scenari futuri e scoprire soluzioni alternative pronte all’uso grazie al mondo delle startup.

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma VLAB PoC Edition 2025: un percorso esclusivo riservato ai partner di Le Village by CA, finalizzato alla co-creazione e alla sperimentazione di soluzioni innovative attraverso l’attivazione di Proof of Concept (PoC) con le startup più virtuose dell’ecosistema.