Le Village by CA Triveneto: le startup Ekoree Quindi raccolgono quasi 2 milioni di euro

Altre due iniziative imprenditoriali del territorio decollano da Le Village by CA Triveneto, l’acceleratore di innovazione del Gruppo Crédit Agricole al servizio delle startup e delle aziende impegnate in percorsi di trasformazione tecnologica e sostenibile. Le startup in questione sono Ekore e Quindi, che hanno chiuso due importanti round di finanziamento, confermando il ruolo di pioniere nei rispettivi settori.

Startup innovativa che sfrutta la tecnologia del Digital Twin per trasformare la gestione di edifici e città, Ekore ha completato un round di finanziamento iniziale da 1,3 milioni di euro, uno dei più significativi in Italia del 2024 nel Proptech, ovvero il settore della tecnologia immobiliare. In pratica, attraverso lo sviluppo di un Digital Twin, che tradotto significa “gemello digitale”, Ekore crea una copia virtuale di un palazzo o di una città, replica che riflette in tempo reale lo stato dell’asset consentendo di effettuare simulazioni predittive e ottimizzare i costi di gestione. “Grazie al Digital Twin siamo in grado di monitorare consumi, qualità dell’aria e prevedere eventuali criticità – spiega il ceo Andrea Agostini – Ad esempio, se un edificio consuma più della norma la nostra soluzione lo rileva e si può intervenire rapidamente per risolvere il problema. Questo non solo migliora l’efficienza energetica, ma riduce anche i costi e migliora l’impatto ambientale”.

La raccolta di finanziamenti ha visto la partecipazione di due investitori strategici: Som Spa, leader nel settore retail, e Habismart, veicolo di Cdp Venture Capital dedicato al Proptech. “Il capitale raccolto – continua Agostini – sarà destinato al potenziamento della piattaforma, all’espansione del team e allo sviluppo commerciale, rafforzando il posizionamento di Ekore come leader nel Proptech e nell’innovazione urbana sostenibile”.

Pmi innovativa impegnata nella trasformazione digitale del mondo produttivo grazie al suo Production Copilot, Quindi ha chiuso una prima tranche di finanziamento, raccogliendo 525 mila euro. L’operazione è stata riservata a Open Venture, veicolo di venture capital del gruppo Elis, che si aggiunge nella compagine sociale a Considi Spa, azienda specializzata nella consulenza per le operazioni industriali con sede anche nel Vicentino. Il Production Copilot Quindi è una soluzione AI avanzata che integra tutti i dati provenineti da macchinari, ordini e persone per ottimizzare i flussi produttivi. Grazie all’uso combinato di dati e algoritmi proprietari, Quindi consente alle realtà produttive di conoscere in tempo reale ogni evento saliente, come un’anomalia di macchina o l’assenza imprevista di un collaboratore, e di agire proattivamente tramite interfacce conversazionali: il personale riceve indicazioni operative per superare le criticità, mentre i manager della produzione riescono a ri-schedulare in tempo reale la produzione, scegliendo tra i diversi scenari produttivi proposti da Quindi. Riducendo gli sprechi di tempo, energia e risorse, Quindi non garantisce solo una migliore efficienza operativa, ma traghetta aziende champion di settore – come Bianchi Biciclette ed Epta Group – verso una produzione più sostenibile e umanocentrica, secondo le linee di Industria 5.0.

“Con Open Venture abbiamo trovato un partner che condivide la nostra visione: supportare le aziende manifatturiere con soluzioni tecnologiche che mettono al centro le persone e l’ambiente – ha dichiarato Fabio Oscari, ceo di Quindi – Grazie a questi fondi, Quindi investirà nello sviluppo del prodotto e nella sua diffusione verso il mercato, italiano oggi e internazionale domani”.