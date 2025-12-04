  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 4 Dicembre 2025
BUSINESS FVG


Economia

Legacoop Fvg, bilancio in crescita: produzione a 1,86 miliardi e patrimonio +7%

I numeri: produzione in crescita, solidità patrimoniale e impatto territoriale
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il movimento cooperativo regionale associato a Legacoop Fvg continua a crescere, confermandosi uno dei motori più dinamici e innovativi dell’economia del Friuli Venezia Giulia. È quanto emerge dal Bilancio Sociale 2024 di Legacoop Fvg, documento che raccoglie numeri, analisi e traiettorie strategiche delle cooperative aderenti e che restituisce la fotografia di un sistema capace di generare valore economico e sociale anche in un contesto complesso e incerto. La presentazione dei contenuti e dei dati di bilancio è avvenuta oggi, 4 dicembre, al TeatrOrsaria di Orsaria di Premariacco all’interno di una ricca serata che ha visto anche la premiazione della prima edizione del contest “Donne delle Terre Altre”, promosso sempre da Legacoop Fvg.

“Questo bilancio sociale è il risultato di un lavoro collettivo, un progetto in evoluzione che continua a rinnovarsi nella grafica, nei contenuti e nel linguaggio – ha affermato la presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig –. In questa edizione abbiamo voluto celebrare la storia del movimento cooperativo che rappresentiamo, forti delle nostre origini, per guardare alle sfide che ci attendono con consapevolezza, responsabilità e orgoglio”.

I numeri: produzione in crescita, solidità patrimoniale e impatto territoriale

Il Bilancio Sociale 2024 conferma le buone performance già registrate negli ultimi anni: le cooperative aderenti a Legacoop Fvg generano occupazione per quasi 20.000 lavoratrici e lavoratori (17.153), rappresentano oltre 220.000 socie e soci (223.881) e sviluppano un valore della produzione aggregato vicino ai 2 miliardi di euro (1,86 mld, in crescita rispetto allo scorso anno quando si attestava a 1,83 mld). L’analisi macro dei singoli settori mostra un trend complessivamente positivo, con una crescita costante nonostante il rallentamento di alcuni settori determinato dalle tensioni internazionali, dall’aumento dei costi energetici e dai cambiamenti climatici. L’evoluzione dei dati aggregati delle entità aderenti registra nell’anno 2024 un positivo incremento del valore della produzione prodotto sul territorio regionale incrementando di circa il 5% la performance registrata nel 2023. In tale dinamica positiva confermano il trend di crescita il settore della Produzione e Servizi (+10.83%), il settore delle Sociali (+4.77%), il settore del Consumo (+2.46%) e del CulTurMedia ovvero cultura, turismo e comunicazione (+5.73%). Registra invece un rallentamento il settore della Pesca e l’Agroalimentare causato dall’impatto negativo degli eventi climatici, in particolare, sulla produzione dell’anno. La distribuzione del valore della produzione tra settori evidenza per l’anno 2024 un peso del settore del Consumo di circa il 50%, mentre i restanti settori si attestano al 21% per la Produzione e Servizi, al 14% per l’Agroalimentare ed al 14% per le Sociali. Alle positive dinamiche del valore aggregato prodotto si rileva una sostanziale invarianza nella dimensione degli addetti anche se merita menzione l’allargamento della base addetti del settore CulTurMedia (+13%) e del Consumo (+1.81%). Il costo del lavoro rispetto all’esercizio precedente registra, in ragione dei rinnovi contrattuali che hanno interessato la maggior parte dei settori, un incremento del 7.51%. L’analisi della positiva evoluzione aggregata delle dimensioni aziendali trova nell’incremento del tasso di patrimonializzazione un positivo elemento di chiusura attestandosi nel biennio 2023-24 ad un +7% con un incremento del patrimonio aggregato di 18 milioni di euro.

Una cooperazione che costruisce futuro

Le analisi economiche si intrecciano nel Bilancio con il racconto di un movimento in piena trasformazione, capace di rinnovare modelli organizzativi, rafforzare le relazioni con le imprese associate e investire su sostenibilità, innovazione e prossimità.

Come sottolinea ancora Michela Vogrig “Legacoop Fvg è oggi un’associazione profondamente rinnovata, un cantiere aperto che sta costruendo strumenti, alleanze e visioni capaci di generare nuove opportunità per le imprese. Abbiamo gettato le fondamenta, ora dobbiamo costruire con solidità, valutare l’impatto delle azioni e dare continuità a ciò che ha funzionato”.

Il Bilancio 2024 contiene, per la prima volta, anche il report di sostenibilità, testimonianza dell’impegno dell’associazione sul fronte delle Comunità Energetiche Rinnovabili, della prevenzione, della sicurezza sul lavoro e della parità di genere. “La cooperazione deve essere presidio di diritti, dignità e lavoro, ma anche apertura al nuovo – aggiunge Vogrig –. Immaginazione e cooperazione non sono solo parole che fanno rima: sono due facce della stessa responsabilità collettiva”.

Una storia che continua a evolvere

Il documento celebra anche la storia di Legacoop Fvg, intrecciata con quella delle comunità e dei territori, con immagini e contenuti che richiamano il lavoro di ricerca svolto nell’opera “A mano a mano”. Una radice forte che diventa motore per guardare oltre, con la volontà di valorizzare la funzione sociale attribuita alla cooperazione dall’articolo 45 della Costituzione. Ecco perché nelle prime pagine del documento compaiono diverse immagini d’epoca, tratte dagli archivi storici di Legacoop Fvg, che rappresentano la forza di un’associazione che affonda le sue radici nel passato, ma preparata a restare al passo con i tempi e, soprattutto, a fianco delle comunità. “Un movimento che cresce e si rinnova – ha concluso Vogrig –, custodendo il proprio passato e immaginando, insieme, il futuro”.

