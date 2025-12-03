Legacoop Fvg presenta il Bilancio Sociale 2024 e premia le “Donne delle Terre Altre”

Legacoop Fvg si prepara al suo appuntamento annuale dedicato allo stato di salute della cooperazione regionale. Domani, giovedì 4 dicembre alle 16, il TeatrOrsaria di Orsaria di Premariacco ospiterà la presentazione del Bilancio Sociale 2024, un documento che raccoglie numeri, analisi e impatti delle cooperative sul territorio, insieme all’ingresso delle nuove associate e all’illustrazione dei progetti in corso.

La serata sarà anche l’occasione per celebrare la prima edizione del contest artistico-letterario “Donne delle Terre Altre – Storie altre al femminile plurale”, promosso da Legacoop Fvg con la Commissione Pari Opportunità e realizzato in collaborazione con Culturaglobale e il Festival “Dialoghi”. L’iniziativa ha raccolto contributi da nove regioni italiane, tra racconti, poesie, illustrazioni e graphic novel dedicati alle narrazioni femminili e alle loro sfide nelle comunità.

L’evento sarà arricchito dalle letture di Ada Delogu e dalla musica della cantautrice Nicole Coceancig. «Da un lato restituiamo la fotografia dell’impatto del movimento cooperativo; dall’altro celebriamo storie che ricordano come il cooperare sia prima di tutto un atto culturale e sociale», sottolinea la presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig, evidenziando la forza degli sguardi femminili che hanno “ridefinito il perimetro del possibile”.