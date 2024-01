Legacoop Fvg, successo per il primo recruiting day regionale

Oltre 700 candidature raccolte e più di 300 i candidati che si sono seduti ai vari tavoli nella speranza di ottenere un lavoro per, complessivamente, oltre 400 colloqui conoscitivi. Il primo recruiting day regionale così strutturato e dedicato interamente al mondo della cooperazione è stato un successo, sia dal punto di vista della partecipazione, sia da quello delle risposte avute. A confermarlo, oggi 25 gennaio, Legacoop Fvg, l’associazione che raccoglie le più grandi imprese cooperative del Friuli Venezia Giulia, che grazie alla Regione, ha fatto sì che si intrecciassero domande e offerte di lavoro.

I colloqui si sono svolti a Palazzo Antonini Belgrado a Udine e hanno visto la presenza di una decina di imprese cooperative della regione, alla ricerca di lavoratori nei più svariati ambiti. Tra le figure ricercate c’erano energy manager, addetti all’accoglienza turistica, diversi profili nel settore facility management, carrellisti, addetti alla ristorazione collettiva, progettisti, educatori, operai, addetti alle vendite o ingegneri.

Grande la soddisfazione per l’interesse dimostrato è stata espressa dalla presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig. «Siamo molto contenti – ha commentato – per questa proficua esperienza con la Regione, frutto di un lavoro stimolante che mette a valore la capacità del sistema imprenditoriale. Nel gruppo di cooperative che abbiamo raccolto – ha proseguito – si conferma la trasversalità a cui siamo abituati a lavorare quotidianamente, dalle cooperative sociali alle comunità energetiche rinnovabili, dai servizi all’edilizia e alla progettazione, a dimostrazione che l cooperazione è presente in tutti i settori del mondo del lavoro. L’elevato numero di candidature lo testimonia – ha chiarito – ed è un segnale per noi importante. La cooperazione – conclude – rappresenta un altro modo di fare impresa, democratico, inclusivo e sostenibile ed è un’opportunità soprattutto per i più giovani di fare esperienza e di valorizzare i propri talenti».

I numeri

Entrando nel dettaglio della giornata, gli uffici regionali hanno vagliato preventivamente 772 candidature (alcuni candidati hanno presentato più di una domanda). Dopo la prima “scrematura”, sono stati 414 i colloqui fissati (come ricordato, anche più d’uno per persona), portando in sintesi a 319 il numero complessivo di persone che sono state convocate ai colloqui. Numero praticamente raggiunto, a dispetto del fatto che, come capita sovente, alcuni candidati (pochissimi in realtà) non si sono presentati alla giornata.

Le ditte alla ricerca di personale erano le cooperative Agriverde (1 posizione), Aster Coop (32 posizioni), Camst (93 posizioni), Coop Alleanza 3.0 (120 posizioni), Cooprogetti (17 posizioni), Ici Coop (4 posizioni), Idealservice (111 posizioni), Ingarcoop (16 posizioni), Lavoratori Uniti F. Basaglia (8 posizioni), Part-Energy (6 posizioni) e Pluriservizi Valcanale (6 posizioni). Ora, dopo i colloqui conoscitivi, la parola spetterà ovviamente alle imprese che sceglieranno i candidati e le candidate che meglio hanno soddisfatto le rispettive aspettative in base ai profili ricercati.