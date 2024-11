LegacoopSociali Fvg a congresso, fari puntati sull’evoluzione della cooperazione

LegacoopSociali Fvg va a rinnovo delle cariche. L’appuntamento è per domani, 12 novembre, alle 9 al Centro di accoglienza Balducci di Zugliano (Ud) con il 6° congresso di LegacoopSociali Fvg, l’associazione di settore di Legacoop Fvg che raggruppa le cooperative sociali e le imprese sociali di tutto il Friuli Venezia Giulia.

“Il futuro dal quotidiano” è il titolo scelto da LegacoopSociali nazionale per il prossimo congresso che si terrà a fine mese a Roma. In vista di questo importante appuntamento, anche il Friuli Venezia Giulia è dunque al lavoro per il rinnovo delle cariche regionali nonché per l’elezione del nuovo organo direttivo.

“Le evoluzioni della cooperazione – spiega il presidente di LegacoopSociali in carica, Paolo Felice, nell’anticipare i temi trattati – possono prendere forma e forza dall’attivazione di percorsi che affrontano le criticità di oggi, perseguendo obiettivi concreti di sostenibilità e coltivando l’aspirazione sociale, culturale ed economica per una società diversa da costruire assieme”.

Diversi i temi che saranno affrontati nel corso della mattinata, durante la quale troverà spazio anche una tavola rotonda (ore 10) dal titolo “L’impresa sociale: quale futuro dal quotidiano?”. Moderati dalla presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig e dopo l’introduzione di Rocco Scolozzi, futurista indipendente e docente all’università di Trento, parteciperanno Giulia Galera, ricercatrice senior all’Euricse, Andrea Bernardoni, presidente LegacoopSociali Umbria e Paolo Felice, presidente LegacoopSociali Fvg, mentre le conclusioni saranno affidate a Massimo Ascari, vicepresidente LegacoopSociali nazionale.