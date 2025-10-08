Legge su Commercio e Turismo avvicina maggioranza e opposizione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La II Commissione del Consiglio regionale ha dato il via libera alla legge sul commercio e turismo presentata dall’assessore Sergio Emidio Bini.

Tra i focus il supporto ai negozi di prossimità e l’ossatura della norma resterà invariata, tra gli emendamenti approvati la possibilità per i Comuni di individuare zone di particolare tutela nelle quali poter sottoporre ad autorizzazione sia l’apertura sia il trasferimento di sede per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande . Non sono esclusi interventi prima dell’aula dove il testo dovrebbe arrivare a novembre.