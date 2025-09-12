Legno Servizi festeggia i suoi primi 30 anni e inaugura la nuova sede

Cluster Forestale FVG inaugura la sua nuova sede a Tolmezzo, in concomitanza con la celebrazione del trentesimo anniversario di Legno Servizi, azienda che opera al fianco delle foreste del Friuli Venezia Giulia, promuovendo una gestione forestale responsabile e valorizzando il legno locale come risorsa rinnovabile, sostenibile e strategica per il territorio.

L’evento si terrà lunedì 15 settembre dalle 17.30 nella sede della Regione Fvg di Tolmezzo, aprendosi con una tavola rotonda dedicata al futuro delle foreste. Interverranno l’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, la presidente del Cluster nazionale Italia Foresta Legno, Alessandra Stefani, il presidente di Legno Servizi – Cluster Forestale FVG, Mirco Cigliani. A moderare l’incontro Luigi Torreggiani, giornalista di Sherwood, scrittore e dottore forestale. A seguire, i partecipanti si sposteranno nella nuova sede di Legno Servizi, situata a pochi passi dagli uffici regionali, per un momento conviviale con aperitivo.

“La cerimonia segna il ritorno di Legno Servizi nel cuore della montagna friulana, là dove le foreste vivono e crescono – dichiara Mirco Cigliani -, che rafforzerà la presenza sul territorio offrendo servizi ancora più vicini e mirati alle aziende e alle comunità locali”.