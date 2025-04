Leonardo: Regione attenta a piano aziendale per Ronchi dei Legionari

In merito all’operazione di joint venture in corso con Baykar e all’aggiornamento del piano industriale 2024-29, dai vertici di Leonardo sono giunte rassicurazioni sul ruolo strategico riconosciuto allo stabilimento di Ronchi dei Legionari e sulle prospettive di crescita del complesso. La Regione segue da vicino questi sviluppi e proporrà un incontro congiunto con dirigenti e sindacati per condividere le linee programmatiche.

Questi, in sintesi, i concetti che gli assessori regionali alle Attività produttive e al Lavoro hanno espresso durante l’incontro tenutosi oggi a Trieste con le sigle sindacali, finalizzato a illustrare gli esiti della riunione tra Regione e Leonardo dello scorso 27 marzo sulle iniziative che interessano il sito in Friuli Venezia Giulia.

Come hanno riferito gli esponenti della Giunta regionale, attraverso la joint venture la realtà turca Baykar, l’azienda mira a rafforzare l’attività di Ronchi dei Legionari, consolidando l’occupazione e aprendo nuove opportunità di mercato, prevalentemente nell’area europea.

A tal proposito è stato citato l’esempio della sinergia con Rheinmetall nel comparto dei carri armati, con il 60 per cento della produzione localizzata in Italia, che ha portato al rilancio del sito di La Spezia quale hub strategico di Leonardo. L’obiettivo, è stato riferito dall’azienda, è di avviare un analogo percorso di sviluppo per l’impianto di Ronchi.

Leonardo – hanno spiegato gli assessori – ha confermato la disponibilità al dialogo con le rappresentanze, nell’ambito delle sedi previste dal modello di relazioni industriali. Compatibilmente con i vincoli di riservatezza che caratterizzano le fasi di definizione della joint venture, la Regione si è resa disponibile a convocare un incontro tra vertici dell’azienda e sigle sindacali, per approfondire il piano di investimenti in programma per il sito di Ronchi.