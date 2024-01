Leonardo: Serracchiani, chiarire strategia per sito di Ronchi

La deputata Pd Debora Serracchiani chiede al ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso “Chiarimenti e rassicurazioni sulla strategia industriale del gruppo Leonardo, relativamente a una possibile fusione tra gli stabilimenti di Ronchi con quelli Tessera e ai conseguenti impatti sull’operatività della divisione, sui suoi assetti e sul futuro professionale dei lavoratori, stante l’importanza strategica dell’azienda”. Lo ha fatto in un’interrogazione stimolata da notizie di stampa e da segnalazioni delle organizzazioni sindacali, in base alle quali lo stabilimento Leonardo di Ronchi dei Legionari (Gorizia) e tutti i suoi dipendenti dal 1° gennaio 2024 sarebbero passati interamente sotto la Divisione Velivoli e che durante l’anno l’Azienda svolgerà un’analisi per strutturare le attività dello stabilimento in base a una verifica delle attività prevalenti.

Tratteggiando il quadro della già nota riorganizzazione interna di Leonardo, la parlamentare riferisce che “fino a pochi giorni fa lo stabilimento di Ronchi, inquadrato nella Divisione Elettronica, doveva essere spostato totalmente alla Divisione Velivoli”, mentre “segnalazioni pervenute ipotizzano che lo stabilimento dovrebbe divenire multidivisionale con normative e compartimentazioni differenti”. Secondo questo scenario “i simulatori resteranno in Elettronica e la parte Droni/Target verrà trasferita nella Divisione Velivoli” e secondo le OO.SS tale operazione “deve essere finalizzata al consolidamento e all’allargamento, con gli investimenti necessari, delle attuali missioni produttive, come Xplorer, Mirach, Falco, garantendo altresì che il know-how rimanga nello stabilimento, e che le 350 unità di personale non vengano divise e trasferite altrove col rischio del depotenziamento delle attività e delle relative ripercussioni sull’occupazione”.