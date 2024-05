L’Europeada 2024 su Telefriuli!

L’Associazion Sportive Furlane annuncia la firma di un accordo con Telefriuli, emittente televisiva leader in Friuli e in regione, per le manifestazioni di Europeada 2024, il Campionato Europeo di Calcio delle Minoranze Nazionali Autoctone in Europa.

In base all’accordo Telefriuli é Media Partner in esclusiva per la messa in onda delle partite e degli eventi in preparazione alla partecipazione della Nazionale Friulana all’Europeada 2024.

L’accordo, che è stato firmato dall’Amministratore Delegato di Telefriuli, Dott. Alfonso Di Leva, e dal Presidente della ASF, Daniele Puntel, prevede la trasmissione sul canale 11 del digitale terrestre, sul canale televisivo HbbTv Telefriuli on demand e sul canale Telefriuli AppTv, di tutte le partite che la Nazionale Friulana disputerà all’Europeada 2024.

Inoltre, verranno trasmesse anche le amichevoli di preparazione all’Europeada 2024 della Selezion dal Friûl e altri contenuti relativi agli eventi che precederanno la kermesse sportiva.

Da parte di entrambi i soggetti, è stata evidenziata l’essenziale importanza dell’utilizzo della lingua friulana per tutte le trasmissioni previste nell’accordo, prevedendo per quest’ultima, il massimo spazio possibile al fine di garantire il valore identitario delle trasmissioni stesse.

Il primo evento in programma nel palinsesto di Telefriuli sarà l’amichevole che la nazionale Friulana disputerà presso il centro sportivo di Martignacco il 29 Maggio, alle ore 20.00, contro la rappresentativa F-VG under 19.

Seguiranno nel mese di giugno ulteriori appuntamenti, tra amichevoli e presentazioni in vista del 30 giugno, giornata in cui alle ore 11:00 la Nazionale Friulana disputerà la prima sfida del torneo continentale contro i cugini dello Zile: la selezione della comunità slovena residente in F-VG.

Il primo luglio e il giorno seguente saranno trasmesse le partite relative alla seconda e terza giornata dell’Europeada 2024, che vedrà la Selezion dal Friûl affrontare prima la selezione della comunità ungherese di Romania e poi quella della comunità tedesca in Ungheria.

L’Associazion Sportive Furlane esprime la propria soddisfazione e gratitudine per questo accordo con Telefriuli, che permette di promulgare l’idea – alla base del progetto della ASF – per la quale uno spettacolo popolare e aggregativo come il calcio può essere occasione e vettore di riflessione culturale, conoscenza storica e valorizzazione dell’identità e del patrimonio linguistico del Friuli.