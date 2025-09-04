L’Icop di Basiliano nella Silicon Valley con Intesa Sanpaolo

C’è anche la Icop di Basiliano, la società friulana di ingegneria del sottosuolo tra i principali operatori europei del settore, quotata in Borsa a Milano, fra le 12 aziende di eccellenza che hanno partecipato a una missione economica negli Stati Uniti, nella silicon valley, promossa da Intesa San Paolo.

L’iniziativa è riservata alle piccole e medie di svariati settori con l’obiettivo di offrire una significativa opportunità di crescita negli Stati Uniti.

Le imprese sono state individuate insieme con Innovit tra oltre 650 che hanno partecipato alle cinque edizioni dell’iniziativa “Imprese Vincenti” italiane. Si tratta di aziende che si sono distinte per il potenziale innovativo dei loro progetti e per la loro aderenza agli obiettivi di investimento specifici del sistema della Silicon Valley.

Durante la missione i dirigenti della Icop hanno partecipato a sessioni formative con Università locali, attività di mentoring, networking con grandi aziende statunitensi all’avanguardia. Particolare attenzione è stata riservata all’innovazione, all’internazionalizzazione e alla conseguente apertura verso il mercato Usa.

La missione, guidata dal responsabile della divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo Stefano Barrese, accompagnato da

Anna Roscio, executive director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, e con Nicola Baiocchi di Silvestri, responsabile Usa &

Americas Intesa Sanpaolo, assistiti localmente dal Console Generale d’Italia a San Francisco Massimo Carnelos, è stata realizzata

con il supporto del Centro Italiano di Innovazione, diretto da Alberto Acito.