Lidl ricerca 100 persone da inserire nei punti vendita della regione

Lidl Italia, catena della GDO con oltre 750 punti vendita su tutto il territorio nazionale e una squadra di più di 22.000 collaboratori, ha avviato le selezioni per l’assunzione di 100 persone da inserire all’interno dell’organico dei 31 punti vendita nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Nello specifico, le figure ricercate sono:

Store Manager

Assistant Store Manager

Addetto Vendite

Apprendista Addetto Vendite

Addetto vendita a chiamata

Operatori di Filiale

Nel dettaglio, lo Store Manager è una delle figure professionali chiave della nostra realtà, responsabile della gestione economica e commerciale del Punto Vendita e del coordinamento del team. L’Assistant Store Manager ricoprirà un ruolo fondamentale di supporto a tutte le attività manageriali dello Store Manager, come ad esempio la gestione del personale e dell’assortimento. L’Addetto Vendite lavorerà a contatto con la clientela attraverso attività di cassa, rifornimento merce e assistenza clienti. Infine, l’Operatore di filiale si occuperà delle operazioni di pulizia e rifornimento scaffali garantendo un supporto fondamentale alle attività quotidiane all’interno del punto vendita. L’Azienda, che assicura processi di formazione in ingresso e continua per i propri collaboratori, ha al suo interno una figura, il Training Manager, dedicata e presente sul territorio che si occupa di promuovere lo sviluppo delle nuove risorse e di valorizzarne la crescita professionale.

La prima giornata di Recruiting Day dedicata ai colloqui di selezione si terrà il 12 febbraio 2025 dalle 9.00 alle 17.00 presso Villa Manin a Passariano di Codroipo (UD). Le candidature dovranno essere inviate entro il 5 febbraio al seguente link: https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=24761. Grazie alla collaborazione tra Lidl e la Regione Friuli-Venezia Giulia, quest’ultima contatterà i profili maggiormente in linea con le posizioni ricercate per illustrare le modalità dei successivi step di selezione e comunicare il luogo esatto del Recruiting Day.