Lignano, da teli di ombrelloni e materassini dismessi nate le Friulane circolari

Dai teli degli ombrelloni e dei materassini dismessi di Lignano Pineta nasce la prima collezione di scarpe ‘Friulane circolari’. I principi del riciclo e del riuso per dar vita a nuovi materiali e prodotti riducendo sprechi e valorizzando le risorse, uniti alla creatività e al saper fare artigiano che affonda le proprie radici nel territorio, sono alla base della collaborazione tra la Società Lignano Pineta e RE49, azienda friulana che opera nell’ambito della moda sostenibile e dell’applicazione concreta dell’economia circolare nel settore calzaturiero.

“Tutto è cominciato – racconta Giorgio Ardito, presidente della Società Lignano Pineta – da una visione condivisa quando abbiamo donato i primi teli degli ombrelloni dismessi, dando vita a un percorso che oggi si evolve in un progetto ancora più ambizioso. Dalla volontà di recuperare anche i teli dei materassini, utilizzati sui lettini della spiaggia di Pineta, è nata la prima collezione di scarpe Friulane Circolari”.

La novità è stata presentata al Palapineta di Lignano. “Ogni paio di scarpe racconta una doppia storia: quella del recupero di materiali altrimenti destinati al fine vita e della valorizzazione di una tradizione artigianale che affonda le sue radici nel cuore del Friuli Venezia Giulia” commenta Nicola Masolini socio fondatore della RE49.

Le friulane – dette anche furlane, scarpets o babusse –erano le “scarpe della domenica” per le donne friulane dell’Ottocento: umili, ma realizzate con cura artigianale e materiali di recupero, come copertoni di bicicletta, sacchi di juta e scampoli di tessuto. Nate in Carnia, conquistarono anche Venezia, dove i gondolieri apprezzarono la suola in gomma antiscivolo che non rovinava il legno delle barche. Oggi la loro anima sostenibile e il fascino artigianale le rendono protagoniste del guardaroba contemporaneo.