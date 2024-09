Lignano in attesa di capire che fare sul rinnovo delle concessioni balneari

“Di fronte a un nuovo intervento normativo, non possiamo che attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cosa che dovrebbe accadere a breve, per poter disporre di un testo completo sul quale ragionare e valutare, con precisione, le azioni conseguenti”, è la prima dichiarazione a caldo da parte del Vicesindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro, Manuel Massimiliano La Placa, alle anticipazioni rese note dalla stampa sui contenuti del Decreto in materia di concessioni balneari approvato mercoledì dal Consiglio dei Ministri.

“Parliamo di un tema molto delicato che sappiamo toccare sensibilità diverse, nel dover rispettare le regole su mercato e concorrenza e per la situazione delle imprese uscenti che, così come i Comuni, su temi importanti come gli indennizzi finora non hanno potuto contare su previsioni normative specifiche. Perciò la questione va affrontata con la dovuta attenzione. Sicuramente avremo a breve anche un’interlocuzione con la Regione e con gli altri Comuni costieri per poter affrontare in modo coordinato la questione”.