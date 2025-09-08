  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 8 Settembre 2025
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Economia Territorio

Lignano Pineta raddoppia gli stalli per la colonnine di ricarica elettrica

Oltre 500 ricariche nei primi otto mesi del 2025
Redazione
Autore: Redazione

 Cresce a Lignano Pineta, con numeri importanti, la mobilità sostenibile. Nei primi otto mesi del 2025, le colonnine di ricarica per auto elettriche e ibride messe a disposizione dalla Società Lignano Pineta hanno registrato complessivamente oltre 500 operazioni di ricarica, con un’erogazione di quasi 12.000 kWh di energia.

I dati dei primi otto mesi evidenziano un trend in costante crescita: il secondo stallo messo a disposizione in piazza Marcello D’Olivo ha registrato 436 ricariche per un totale di 9.861 kWh di energia erogata. Nel solo mese di agosto sono state effettuate 177 ricariche per 4.012 kWh, con una media di 5,7 ricariche giornaliere, che testimoniano l’intenso utilizzo durante i mesi di maggiore affluenza turistica.

La seconda colonnina, posizionata in via Punta Tagliamento in prossimità del Sun River e del passo barca X-River, ha fatto registrare 71 ricariche per 2.008,99 kWh dall’inizio dell’anno, con 14 ricariche nel mese di agosto per 325,91 kWh di energia erogati.

«I numeri registrati dimostrano chiaramente come, raddoppiando il numero degli stalli serviti dalla colonnina di ricarica in piazza Marcello D’Olivo, siano raddoppiati anche gli utilizzi segno di una domanda latente ora soddisfatta – ha commenta Giorgio Ardito, presidente della Società Lignano Pineta -. Si tratta di un servizio che risponde alle esigenze concrete di chi sceglie mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e soddisfa la richiesta di un turismo sempre più sostenibile».

I risultati dati dalle colonnine di ricarica confermano l’impegno della società Lignano Pineta nel promuovere uno stile di vita sostenibile e nell’offrire servizi che valorizzano la città di Lignano come destinazione turistica responsabile.

