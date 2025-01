Lignano pronta a ampliare pista di atletica per Eyof 2027

“Il sopralluogo di oggi consente a Regione e Comune di condividere le modalità di intervento e il cronoprogramma dei lavori necessari ad adeguare lo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro alle competizioni internazionali ed in particolare di essere pronto per i giochi olimpici giovanili Eyof 2027”. È quanto ha riferito il vice governatore con delega a Cultura e sport Mario Anzil a margine della visita svolta oggi pomeriggio nell’impianto sportivo di Lignano assieme al sindaco della città balneare Laura Giorgi e ai tecnici municipali.

Lignano Sabbiadoro è stata scelta nuovamente per ospitare la diciannovesima edizione estiva del Festival Olimpico della Gioventù Europea (Eyof), così come aveva annunciato Giovanni Malagò, presidente del Coni, lo scorso giugno durante la cinquantatreesima assemblea dei Comitati Olimpici Europei a Bucarest, in Romania. Come ha spiegati Anzil “nell’ultima legge di Stabilità abbiamo stanziato 2 milioni di euro per l’ampliamento della pista di atletica da sei a otto corsie, condizione imprescindibile perché l’impianto sia omologato ai fini della competizione olimpica giovanile. Con l’occasione saranno eseguite altre opere di adeguamento sul polisportivo comunale che già quest’anno ospiterà l’edizione estiva del Trofeo Coni, manifestazione nazionale multisportiva rivolta ai ragazzi under 14 tesserati presso le Associazioni e società sportive dilettantistiche. Sarà un banco di prova per il Comune e la Regione, visto che sono attesi migliaia di partecipanti”.

Il quadro economico degli interventi è di 2 milioni e 550mila euro, al cui completamento concorre un cofinanziamento di 550mila euro di risorse comunali. Per la competizione olimpica giovanile la Regione ha stanziato anche ulteriori 200mila euro per interventi sull’impianto sportivo destinato alla canoa e al canottaggio in Comune di San Giorgio di Nogaro. Eyof 2027 torna a Lignano Sabbiadoro ventidue anni dopo l’edizione del 2005; per il Friuli Venezia Giulia sarà la terza edizione sul territorio regionale dopo quella dei giochi invernali di Eyof 2023.