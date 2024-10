Lignano, venduta all’asta l’Isola delle Conchiglie per 3,2 milioni di euro

L’isola della Marinetta, chiamata anche Isola delle Conchiglie che si trova davanti a Lignano in Comune di Marano Lagunare, è stata venduta all’incanto stamattina per 3,2 milioni di euro. Aggiudicato anche un allevamento ittico in Valle Spingion, tra Marano e Carlino, per poco meno di un milione di euro. Ad acquistarli al prezzo base d’asta sono stati rispettivamente l’Agrituristica Lignano srl, del gruppo Andretta, e la Valle dell’Ovo srl che fa riferimento a Lucio Zanutta.

Si tratta dei primi due lotti della procedura di liquidazione controllata riguardante i beni di proprietà della Molluschicoltura Maranese srl. Gli altri lotti, tre casoni uno dei quali diroccato, saranno venduti nei prossimi mesi. L’isola delle Conchiglie, nota ai turisti amanti del mare che frequentano Lignano, ospita in parte gli uffici e lo stabilimento di lavorazione dei molluschi, in parte un’area lagunare a destinazione ambientale, sito della Rete Natura 2000. L’attività di Valle Spingion è stata acquistata da una societò che ha un allevamento ittico confinante. Un tempo, le due attività facevano parte di un’unica proprietà e poi furono divise. Ora sono state riunite. “Entrambi gli assegnatari – dice Lorenzo Sirch, il liquidatore nominato dal giudice Gianmarco Calienno del Tribunale di Udine – sono soggetti qualificati e in grado di valorizzare al meglio le due aree”.

I due lotti, per ognuno dei quali è arrivata una sola offerta, sono stati assegnati al primo incanto. "Siamo molto contenti – commenta Alessandro Cunta della Coveg, l'istituto di vendite giudiziarie di Udine che si è occupato dell'asta – del fatto che siano stati venduti al primo incanto. E' un grosso risultato, vuol dire che è stato fatto tutto il necessario per poter venderli in base alla stima del professionista", conclude.