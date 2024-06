Liguori: “A rischio Opera Pia Coianiz a Tarcento”

La consigliera regionale Simona Liguori, in una nota, fa un appello: non si tocchi la sanità del territorio tarcentino: “Dal 1. luglio – spiega l’esponente del Patto per l’autonomia-Civica Fvg – è prevista la riduzione di più di un terzo dei posti letto nella Rsa dell’Opera Pia Coianiz. Le motivazioni? Scarsa occupazione, forte presenza di pazienti di altri distretti, periodi brevi di degenza. Ma i dati dicono tutt’altro”.

“La pressione è invece elevatissima – prosegue Liguori -: i malati sono numerosi, sono tutti residenti nel territorio e le loro famiglie sono in affanno. Ancor di più lo sono in questo periodo in cui, come è noto a tutti, ampie aree dell’ospedale chiudono per ferie”.

“I cittadini del distretto di Tarcento – si legge ancora nel comunicato – avranno a disposizione a partire dal prossimo 1. luglio solo 20 posti letto in luogo dei precedenti 33 e non potranno nemmeno fruire eventualmente a spese proprie dei 13 posti liberati. A causa di un complicato sistema di autorizzazioni e convenzioni questi 13 posti, pronti e dotati di tutti i requisiti necessari, sono destinati a rimanere vuoti per un tempo molto lungo e forse per sempre. Ingenti investimenti effettuati negli anni scorsi dalla Regione e dalla stessa Opera Pia Coianiz andranno ad aggiungersi alla lista dei soldi spesi per niente”.

“La sopravvivenza di una struttura sociosanitaria – conclude Liguori – che tutti a parole dicono di amare, un’azienda pubblica che, una volta tanto, ha i bilanci in ordine e crea valore sul territorio, e soprattutto, un lascito più che centenario nato dalla prodigalità e dalla lungimiranza di un grande uomo della Tarcento dell’Ottocento, sono messi a serio rischio”.