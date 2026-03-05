LimaCorporate conferma l’impegno per l’equità di genere e il benessere dei dipendenti

Limacorporate, affiliata di Enovis, rafforza il proprio impegno verso i dipendenti italiani, confermando per il secondo anno consecutivo la certificazione per la parità di genere UNI PdR 155:2022 nelle sedi italiane. Il riconoscimento attesta l’integrazione delle pratiche di equità e inclusione nelle attività quotidiane dell’azienda.

La certificazione evidenzia l’attenzione a tutti gli aspetti della vita lavorativa, dall’accesso equo alle opportunità di crescita alla gestione di carriera e retribuzione, fino alla conciliazione tra vita privata e lavoro. Le iniziative realizzate mirano a tradurre i principi di inclusione in azioni concrete e misurabili.

Nel 2025, LimaCorporate ha introdotto diverse iniziative a supporto del benessere dei dipendenti, tra cui:

un servizio di car pooling per spostamenti casa-lavoro più efficienti ed ecologici;

un servizio di telemedicina di base con accesso a consulti medici via app, videoconsulti, chat con medici e prescrizioni digitali;

un supporto psicologico online per il benessere mentale e la crescita personale;

talk e workshop su comunicazione empatica, prevenzione della violenza psicologica e di genere.

L’azienda ha inoltre promosso attività di solidarietà, come due giornate di donazione del sangue in collaborazione con l’Associazione Friulana Donatori di Sangue (AFDS), e ha in programma ulteriori iniziative nel 2026.

Tutte le attività sono coordinate dal Comitato Guida, che definisce il piano strategico ascoltando i dipendenti tramite questionari dedicati, assicurando che i progetti rispondano ai bisogni reali delle persone.

“Creare un ambiente in cui le persone si sentono valorizzate, ascoltate e supportate è alla base di un futuro sostenibile e solido”, afferma Delfina Danelutti, International HR Center of Expertise and Italy Industrial Relations Manager e Rappresentante del Comitato Guida.