L’inclusione lavorativa di Arte e Libro Udine a Gedda

Una giornata indimenticabile a bordo dell’Amerigo Vespucci per Arte e Libro ETS, la cooperativa sociale udinese impegnata nell’inclusione lavorativa di persone con disabilità.

La presidente Katia Mignogna, accompagnata da Gabriella Tavasani, founder e board member di Biofarma Group, ha partecipato all’evento promosso dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a Jeddah, in occasione del tour mondiale dello storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo con il Villaggio Italia, spazio innovativo alla scoperta dei tesori del nostro Paese. Nel panel “Italia e Inclusione: la persona al centro”, erano presenti anche la cooperativa “Luna Blu” e l’associazione “Si può fare”.

«Un’occasione straordinaria per raccontare il nostro impegno per l’inclusione lavorativa davanti a una platea internazionale», sottolinea la presidente Mignogna nel ringraziare una volta ancora il ministro «per aver reso tutto questo possibile».

A «testimoniare concretamente quanto siamo riusciti a costruire in questi anni – aggiunge – sulla Amerigo Vespucci c’è stata l’opportunità di descrivere il laboratorio di Biofarma, situato all’interno della nostra cooperativa, un modello virtuoso che abbiamo voluto condividere con gli ospiti». Un video ha inoltre descritto tutte le attività e laboratori attivi in Arte e Libro.