L’industria 4.0 nelle imprese del territorio

Un’occasione d’incontro per le imprese del Nord Est per approfondire il percorso dall’industria 4.0 verso la transizione 5.0. È l’obiettivo del convegno “Industria 4.0 nelle imprese del territorio” che si terrà a Pordenone mercoledì 12 febbraio, alle 17, presso il campus del Consorzio universitario (via Prasecco 3/a). L’evento intende offrire una piattaforma di confronto su investimenti in tecnologie abilitanti, formazione e sostenibilità tra esperti e aziende del territorio. A organizzarli sono il Polo tecnologico Alto Adriatico e l’Università di Udine, nell’ambito delle attività del progetto iNEST – spoke 3”, e il Consorzio universitario di Pordenone. Attraverso la presentazione di uno studio del Polo tecnologico Alto Adriatico e di un approfondimento dell’Ateneo friulano, verranno esaminati i risultati sull’adozione delle tecnologie 4.0, le sfide affrontate dalle Pmi e i benefici concreti osservati.

Con industria 4.0 si intende l’integrazione delle tecnologie digitali “intelligenti” nei processi manifatturieri e industriali. Comprende un insieme di tecnologie come l’Internet of Things, l’intelligenza artificiale, i Big Data, la robotica e l’automazione. L’obiettivo è migliorare la produttività, l’efficienza e la flessibilità consentendo processi decisionali e personalizzazioni più “intelligenti” nelle operazioni di produzione e nella catena di approvvigionamento.

Il programma

I lavori saranno aperti dalla professoressa Maria Chiarvesio dell’Università di Udine e dal direttore del Consorzio universitario, Andrea Zanni.

A seguire, Alberto Miotti, del Polo tecnologico Alto Adriatico, presenterà lo studio “Da Industria 4.0 a Transizione 5.0 nell’esperienza delle Pmi”. Il lavoro esamina i risultati sull’adozione delle tecnologie 4.0, le sfide affrontate dalle piccole e medie imprese e i benefici concreti osservati.

Manuel Borsato, dell’Università di Udine, parlerà di “Tecnologie, sostenibilità, performance. Una varietà di approcci”. In particolare, esaminerà una varietà di approcci tecnologici, con un focus sulla sostenibilità e le performance aziendali.

Si terrà poi la tavola rotonda, moderata da Maria Chiarvesio, “Buone prassi e opportunità: confronto tra aziende del territorio”.

Concluderà il direttore del Polo tecnologico Alto Adriatico, Franco Scolari, che farà il punto sulle opportunità per una trasformazione digitale sostenibile ed efficace delle imprese locali.

L’evento è aperto a tutti gli interessati. Per le iscrizioni https://eventplatform.poloaa.it/workshop/ffe3f4c2-1981-45c9-87f3-8a04f532d00c