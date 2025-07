La linea ferroviaria Udine-Cividale passa a Rfi

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato lo Schema di cessione del ramo infrastrutturale della società in house Ferrovie Udine-Cividale Srl a favore di Rete ferroviaria italiana, società del Gruppo FS Italiane. L’accordo, che sarà formalmente sottoscritto a breve tra le due società, rappresenta l’atto conclusivo di un percorso avviato nel 2020 dalla Regione con le società coinvolte e volto a garantire una gestione più efficiente e sicura della linea ferroviaria regionale Udine-Cividale. “La scelta di trasferire a Rfi la gestione dell’infrastruttura ferroviaria – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, che ha presentato la delibera – nasce dalla necessità di separare in modo chiaro e funzionale il ruolo di gestore dell’infrastruttura da quello di impresa ferroviaria, come previsto dagli orientamenti europei e dalle normative nazionali di settore”.

Ferrovie Udine-Cividale continuerà a operare come impresa ferroviaria per il trasporto pubblico locale, mantenendo il proprio ruolo nella gestione del servizio passeggeri sulla tratta. Il ramo infrastrutturale – che comprende impianti, strutture e responsabilità gestionali – sarà invece trasferito a Rfi, soggetto già abilitato e strutturato per affrontare la complessità tecnica e normativa della gestione dell’infrastruttura. “Rfi rappresenta – ha precisato l’assessore – un operatore altamente qualificato e aggiornato rispetto alle nuove normative in materia di sicurezza ferroviaria e alla crescente complessità gestionale delle infrastrutture. Con questo passaggio, la Regione intende garantire standard sempre più elevati di sicurezza, efficienza e continuità del servizio per cittadini e pendolari”. L’approvazione dello Schema di cessione – come è stato rilevato in Giunta – segna un passaggio strategico nella modernizzazione e nel consolidamento del sistema ferroviario regionale, rafforzando la collaborazione istituzionale tra Regione, Rfi e Ferrovie Udine-Cividale in un’ottica di sviluppo integrato della mobilità pubblica.