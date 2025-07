L’inflazione risale: a Udine fare la spesa costa il 4% in più di un anno fa

Non sono le percentuali da allarme del recente passato, ma dopo due mesi di calma, l’inflazione a giugno ha ripreso a salire a Udine. Dello 0,6% rispetto a maggio e del 2,1% nel confronto con giugno 2024 con secondo l’ufficio statistica del Comune. La maggior impennata dei prezzi riguarda i servizi ricettivi e di ristorazione, cresciuti del 4,7% su base mensile e del 7% su base annuale. Il costo dell’energia elettrica è sceso in 30 giorni del 3,7% ma resta in aumento del 7 rispetto al 2024. Giù il gasolio per riscaldamento

Il carrello delle spesa è in leggera risalita, con caffè the e cacao al più 2,5%, nell’ultimo mese , mente frutta e verdura segnano un leggero calo, ma nel confronto annuale acquistare frutta è decisamente più costoso con prezzi aumentati dell’11%. Fare la spesa costa il 4 per cento in più di un anno fa. In crescita anche i tabacchi: più 3,2%.

In lieve aumento i trasporti, con i prezzi dei voli su dell’8,7%. Spettacoli e cultura restano pressoché invariati, con un aumento mensile dei pacchetti vacanza del 2,9%.

Migliore la situazione a Trieste: dove i prezzi sono cresciuti in media dello 0,2% in un mese, e dell’1,9% nel confronto con il 2024. Anche in questo caso un aumento tocca i servizi ricettivi e di ristorazione all’1,6% su base tendenziale e al 5,1% su base congiunturale.