L’Ires di Udine consegna i premi di laurea dedicati al fondatore Domenico Tranquilli

Giovedì 27 giugno dalle ore 11 è in programma la cerimonia di premiazione dei due premi di laurea, del valore di 500 euro ciascuno, che l’Ires Fvg ha intitolato al ricercatore Domenico Tranquilli, fondatore dell’Istituto che ha diretto con varie cariche fino al 2003.

La cerimonia si terrà nella sede Ires di Udine in via Manzini 41 alla presenza dei premiati e della moglie di Domenico Tranquilli, Cristina Barazzutti.

«Attraverso il premio ci proponiamo di continuare a tramandare i valori e il metodo che hanno caratterizzato il lavoro di Domenico Tranquilli – spiega Maurizio Canciani presidente dell’IRES FVG – assegnando ogni anno un riconoscimento a lavori di approfondimento e ricerca sui temi dell’economia, dello sviluppo della montagna e del mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione a quelli che prevedono uno studio o una applicazione diretta sul campo. Tranquilli è sempre stato attento a valorizzare le progettualità dal basso, volano per lo sviluppo locale. Inoltre, ha sempre promosso una visione della ricerca socioeconomica non come semplice raccolta di dati, ma come stimolo per proporre interventi concreti».