L’It Zanon di Udine vince la finale Fvg diJunior Achievement con gli occhiali smart “OptikQ”

Gli occhiali intelligenti OptikQ, che combinano design, leggerezza e tecnologia segnalando tra l’altro quando è il momento di fare pausa dallo schermo, sono il prodotto con cui l’It Zanon di Udine ha vinto, per il Fvg, la competizione 2025 di Impresa in Azione, promossa da Junior Achievement Italia e, in regione, dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine. L’iniziativa ogni anno consente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di sperimentare sul campo, con molta concretezza e operatività, la nascita di un’impresa, dall’idea allo sviluppo del vero e proprio progetto di business. Assistiti dai loro docenti come tutor e da imprenditori di esperienza come “dream coach” mentori, hanno l’opportunità di capire con pratica diretta come si fa a mettersi in proprio e realizzare prodotti o servizi innovativi per il pubblico. Otto quest’anno le mini-imprese in gara per questa finale Fvg, peraltro la prima edizione transfrontaliera della storia di Junior Achievement: oltre a quella vincitrice dell’Iti Zanon di Udine, due dell’Iis Linussio di Codroipo, una dell’Isis Mattei di Latisana e, novità di quest’anno, appunto, anche quattro progetti di impresa della scuola Pietro Coppo di Isola (Slovenia), che hanno voluto prendere parte alla competizione Fvg, aggiudicandosi il premio “impresa transfrontaliera” con il progetto FurbanTech, mini-impresa specializzata nella moda sostenibile modulare, in particolare tramite una linea di felpe pensate per essere trasformabili, durevoli e arricchite da tecnologie integrate come power bank, cuffie e tasche per ospitare dispositivi elettronici. Terzo premio di questa edizione, quello per il miglior stand e dunque la miglior presentazione, aggiudicato da BusNow dell’Isis Mattei di Latisana: i ragazzi del Mattei hanno progettato un dispositivo Gps da installare su autobus di linea che, tramite app, trasmette in tempo reale la propria posizione ed eventuali ritardi per favorire gli spostamenti degli utenti.

I complimenti al team vincitore sono arrivati dal segretario generale della Cciaa Maria Lucia Pilutti e dalla giuria, che ha valutato tutti i progetti d’impresa per poi andare a decretare i premi, formata da Veronica Cervini, responsabile progetti di sviluppo della Camera di Commercio, il dirigente Mauro Pantanali per l’Ufficio scolastico provinciale, Luisella Bairo per l’Ufficio scolastico Regionale e l’imprenditore, già in passato “deam coach” di Ja, Alberto Miotti.

Attestati di partecipazione sono stati consegnati a tutti i partecipanti, che potranno ora candidarsi comunque alla competizione europea presentando tramite un video il loro progetto, il quale sarà poi votato dalla “giuria popolare” del web. I ragazzi dello Zanon competeranno ora per la finale nazionale a Bergamo il 4 e 5 giugno.

Tutti i progetti presentati sono stati valutati come molto originali e si possono approfondire selezionando la regione Fvg a questo link https://popup.impresainazione.it/impresa-in-azione: oltre ai vincitori, c’era il Linussio con due mini-imprese: un dispositivo per smettere di fumare e una piattaforma per la vendita di vestiti e gadget sportivi usati. Gli altri progetti di Isola si sono invece concentrati su una piattaforma digitale per imparare a sciare, su servizi completi per i proprietari di animali e su un dispositivo per trasformare l’energia cinetica in elettrica per ricaricare il telefonino. «Tutte idee – ha evidenziato il segretario generale Pilutti – che hanno messo in campo esigenze molto sentite dai giovani, ma anche attente alla sostenibilità, alla salute e alla tecnologia».