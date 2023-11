Lizzi nel Friuli Occidentale per portare le istanze del territorio all’Europarlamento

Ascolto costante delle esigenze del territorio, elaborazione delle azioni più efficaci a vantaggio delle comunità locali, un filo diretto e sempre attivo tra il Friuli e il Parlamento Europeo. È questo l’impegno che l’europarlamentare della Lega Salvini Premier e Identità e Democrazia, Elena Lizzi, conduce da sempre e che nei giorni scorsi l’ha portata nel Friuli occidentale.

A Cordenons ha incontrato il primo cittadino Andrea Delle Vedove e l’assessore Loris Zancai Mucignat. Lizzi, che a Strasburgo siede nella Commissione Agricoltura, ha aggiornato l’amministrazione comunale sui progetti legislativi in discussione, che potrebbero avere ricadute anche sull’economia locale e sulla gestione dei servizi pubblici, dalla riforma della tutela delle Indicazioni Geografiche alle norme sugli imballaggi.

“Mi sono complimentata con il sindaco Delle Vedove, premiato dagli elettori col suo secondo mandato, per la gestione di un territorio importante del Friuli occidentale, sia in quanto molto popoloso, con oltre 17mila residenti, sia perché cerniera tra il tessuto urbano e quello agricolo, con tutte le problematiche e opportunità insite in questo ruolo” ha detto Lizzi.

Lizzi è quindi giunta a Fiume Veneto, dove si è incontrata con il sindaco Jessica Canton e l’assessore Roberto Corai. Tra i numerosi temi su cui si è sviluppato il confronto, Lizzi ha analizzato l’ipotesi di nuova normativa europea sugli imballaggi e l’impatto sul servizio di raccolta e gestione dei rifiuti che potrebbe avere anche in un comune come Fiume Veneto, se dovesse prevalere l’impostazione green ideologica delle forze di sinistra in Unione Europea, con la messa al bando di tutto il packaging monouso, sul cui riutilizzo e riciclo oggi l’Italia è già esempio di efficienza.

A Porcia, poi, Lizzi è stata ospite del sindaco Marco Sartini, con cui si è complimentata per l’annuncio della sua candidatura per un secondo mandato. Durante l’incontro sono state analizzate le opportunità per l’importante comune del Friuli occidentale derivanti dai fondi del Pnrr.

“Mi sono complimentata con il sindaco Sartini per i progetti lungimiranti presentati e la grande capacità tecnica che la sua amministrazione sta dimostrando – ha detto Lizzi -. Un impegno rivolto, il suo, a rendere più attrattivo il proprio comune e soprattutto a elevarne la qualità della vita attraverso strutture e servizi all’avanguardia”.

Tra questi, Lizzi ha potuto vedere i progetti del polo dei servizi scolastici, sociali e sportivi che si sta componendo grazie ai fondi Pnrr e fare un sopralluogo ai lavori di villa Correr-Dolfin. Lizzi si è detta, infine, disponibile ad assistere l’amministrazione locale nell’individuazione di ulteriori fondi europei diretti.