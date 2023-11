llly annuncia incontro all’Onu, salviamo il caffè dal cambiamento climatico

“All’Onu terremo un incontro importante su come preservare il futuro del caffè dalla minaccia travolgente del cambiamento climatico, speriamo di tracciare una direzione per migliorare l’adattamento”. Lo ha detto Andrea Illy, presidente di illycaffè e copresidente di Regenerative Society Foundation insieme con Jeffrey Sachs, a New York dove domani si terrà l’Ernesto Illy International Coffee Award.

Illy ha ricordato che per la illycaffè il mercato Usa è primo “fuori dall’Italia, un mercato sofisticato – ha aggiunto – abituato a investire molto sulla qualità del caffè e sulle preparazioni”.

Sulla quotazione in borsa del gruppo, Andrea Illy ha spiegato che come “piazza ideale ci sono in ballo New York e ovviamente Milano. Si tratta di valutare i pro e i contro. Se in tre anni ci saranno le condizioni per quotarci negli Usa sarebbe fantastico, altrimenti faremo qualcosa di più umile”.