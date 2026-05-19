Lo Scriptorium Foroiuliense firma un accordo con la Biblioteca del Congresso di Washington

La Fondazione Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli consolida la propria presenza internazionale grazie a un accordo quinquennale di collaborazione con la Biblioteca del Congresso di Washington, la più importante istituzione bibliotecaria al mondo. L’intesa rappresenta un riconoscimento di rilievo per il lavoro svolto dalla Fondazione friulana nella conservazione e valorizzazione delle antiche arti del libro.

A comunicare formalmente l’accordo è stato il direttore della sezione Libri Rari della Biblioteca del Congresso, Michael North, che in una comunicazione ufficiale ha espresso apprezzamento per il valore artistico, storico e culturale delle opere realizzate dallo Scriptorium, dichiarando l’istituzione americana “onorata” di riceverne i manufatti.

La collaborazione nasce anche dalla recente missione istituzionale della Fondazione negli Stati Uniti, che ha permesso di consolidare i rapporti culturali già avviati e definire un percorso stabile di cooperazione.

Al centro del progetto ci sarà la “Bibbia di Aquileia”, monumentale opera composta da cinque volumi realizzati secondo le antiche tecniche del libro, che sarà presentata il 19 giugno nella Basilica di Aquileia. Per i prossimi cinque anni una delegazione dello Scriptorium si recherà a Washington per consegnare e presentare uno dei volumi, in eventi organizzati insieme alla Biblioteca del Congresso e alle istituzioni italiane negli Usa.

“Un orgoglio vedere il nostro lavoro diventare vetrina del Made in Italy nel mondo”, ha commentato il presidente Roberto Giurano.