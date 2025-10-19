Lo Zanon di Udine conquista Roma: occhiali smart per la salute digitale

L’Istituto Tecnico Economico “Antonio Zanon” di Udine si è distinto alla Maker Faire Rome – The European Edition, la più grande fiera europea dedicata all’innovazione e alla creatività tecnologica. Unico istituto del Friuli Venezia Giulia presente, lo Zanon ha portato nella capitale la sua startup simulata OptikQ che ha ideato Eylos, ovvero un dispositivo applicabile alla stanghetta degli occhiali che monitora l’esposizione alla luce blu degli schermi e la postura dell’utente, suggerendo pause ed esercizi per prevenire affaticamento visivo e problemi muscolo-scheletrici.

Protagonisti del progetto i ragazzi delle classi quarta e quinta Lorenzo Nascig, Lorenzo Delneri, Rebecca Procia e Mattia Driza, guidati dalla docente Marika Gon e dalla referente d’istituto Tiziana Tibalt. L’iniziativa nasce dal programma “Impresa in Azione” di Junior Achievement Italia, che avvicina gli studenti al mondo del lavoro e dell’imprenditorialità.