domenica 19 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Lo Zanon di Udine conquista Roma: occhiali smart per la salute...
FVG-Usa: Fedriga, focus su geopolitca e legame con gli States
Ein Prosit a Le Fucine, tra stella cena gourmet e brasserie
Tagliamento, Lega e Fdi ai ferri corti. E’ lite sul nuovo...
2mila penne nere invadono Codroipo, festa per il 95° del suo...
Incontriamoci a Pordenone, la città si anima e i bimbi diventano...
Furto in casa, rubata una cassaforte con dentro pistole, carabine e...
Moglie tampona il marito in bici e rovina a terra: elitrasportata
Scontro tra due auto in A23, caos in galleria
Codroipo, la Fiera di San Simone è anche solidarietà
Lo Zanon di Udine conquista Roma: occhiali smart per la salute digitale

Studenti friulani protagonisti alla Maker Faire Rome con un'idea contro la "luce blu"
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

L'Istituto Tecnico Economico "Antonio Zanon" di Udine si è distinto alla Maker Faire Rome – The European Edition, la più grande fiera europea dedicata all'innovazione e alla creatività tecnologica. Unico istituto del Friuli Venezia Giulia presente, lo Zanon ha portato nella capitale la sua startup simulata OptikQ che ha ideato Eylos, ovvero un dispositivo applicabile alla stanghetta degli occhiali che monitora l'esposizione alla luce blu degli schermi e la postura dell'utente, suggerendo pause ed esercizi per prevenire affaticamento visivo e problemi muscolo-scheletrici.

Protagonisti del progetto i ragazzi delle classi quarta e quinta Lorenzo Nascig, Lorenzo Delneri, Rebecca Procia e Mattia Driza, guidati dalla docente Marika Gon e dalla referente d'istituto Tiziana Tibalt. L'iniziativa nasce dal programma "Impresa in Azione" di Junior Achievement Italia, che avvicina gli studenti al mondo del lavoro e dell'imprenditorialità.

