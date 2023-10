Lobianco: poker di interventi su sicurezza-imprese-sport

“Nuove risorse, che verranno quantificate con il bilancio previsionale di fine anno, per potenziare la videosorveglianza nei punti sensibili della città. Inoltre, un contributo ad hoc per la promozione dei dialetti di origine veneta e, anche in questo caso, sarà la manovra clou di dicembre a stabilire l’importo. Un assegno da 890mila al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (Catt Fvg), grazie al quale saranno assegnati contributi a una quarantina di aziende in tutta la regione. Infine, un milione e centomila euro per il Comitato regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti per l’organizzazione del torneo internazionale Primavera Calcio, la manutenzione del campo di gioco e l’acquisto di attrezzature per allestire l’impianto sportivo.”.

Tali azioni vengono evidenziate in una nota dal consigliere regionale Michele Lobianco (Forza Italia) che, dagli uffici di piazza Oberdan, prosegue a lavorare “per il mio territorio. L’assestamento di bilancio approvato in Consiglio regionale è una specie di prologo della manovra finanziaria che verrà votata tra due mesi. L’obiettivo era quello di inserire alcune poste che poi verranno finanziate in dicembre”.

“Mi sono concentrato su un poker di interventi che considero importanti. Sulla sicurezza – dettaglia l’esponente forzista – abbiamo l’esigenza di tenere alta la guardia. Servono più controlli ai confini, naturalmente, ma anche un sistema efficiente di videosorveglianza nella nostra città, soprattutto in alcuni contesti sensibili. Altro punto: la tutela del dialetto triestino, con risorse dedicate. E, ancora, lo sport: sappiamo tutti quanto i terreni di gioco siano al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica e, in questo sensibile momento, il campo del Rocco in particolare. Con questa manovra abbiamo dato una duplice risposta, sia all’imminente torneo internazionale Primavera Calcio, sia al campo della Triestina”.

“Infine, concretizzando il poker di interventi, quasi un milione di euro – conclude Lobianco – per coprire le spese effettuate dalle attività commerciali, turistiche e di servizio nel 2021, ossia in piena pandemia, quando queste imprese hanno avuto fiducia nel futuro, scegliendo di cogliere l’opportunità di investire nelle proprie aziende per lavori di ammodernamento e di implementazione: dalla manutenzione dei locali, all’adeguamento di strutture ed impianti, fino alle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; dalla formazione del personale, all’acquisto e all’attivazione di tecnologie digitali”.