Logistica: Amirante, con digitale sistema Fvg ha un ruolo strategico

“La logistica globale sta vivendo una trasformazione paragonabile a una “nuova rivoluzione industriale”, guidata da digitalizzazione, automazione e intelligenza artificiale. Gli interporti e i corridoi logistici diventano hub intelligenti, capaci di gestire dati in tempo reale, ottimizzare flussi e ridurre inefficienze.

Per il Friuli Venezia Giulia, regione ponte naturale tra Europa centrale e Mediterraneo, questa trasformazione rappresenta un’opportunità strategica: il territorio può rafforzare il proprio ruolo di piattaforma logistica internazionale, posizionandosi come porta digitale e sostenibile dell’Europa verso l’Est”. Lo ha affermato oggi pomeriggio l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, partecipando a un convegno “Logistica e infrastrutture: il futuro passa dall’automazione?” incentrato sull’impatto della trasformazione digitale sul sistema dei trasporti e della logistica e organizzato nell’ambito di Trieste Next, il Festival della ricerca scientifica in corso a Trieste. “Il futuro della logistica – ha aggiunto Amirante – passa dalla capacità di ottimizzare i flussi di trasporto su nave, treno e gomma, sfruttando appieno le nuove tecnologie. Grazie a sistemi avanzati come i sensori sulla rete autostradale, la guida autonoma dei mezzi pesanti, l’innovazione ferroviaria e la digitalizzazione dei gate portuali, possiamo migliorare l’efficienza del sistema logistico regionale, ridurre l’impatto ambientale e sociale, e affrontare con strumenti nuovi anche le sfide legate alla carenza di professionalità nel settore, soprattutto nel trasporto su gomma. L’obiettivo – ha osservato l’assessore – è rendere il Friuli Venezia Giulia un territorio sempre più competitivo, sostenibile e integrato nei grandi flussi europei e internazionali”.

L’esponente della Giunta regionale ha poi sottolineato il ruolo strategico di “cerniera” del sistema logistico regionale: “Il posizionamento geografico e le infrastrutture esistenti (porto di Trieste, porto di Monfalcone, interporti di Cervignano e Pordenone, corridoi Ten-T Baltico-Adriatico e Mediterraneo) rendono la nostra regione un laboratorio ideale per la logistica del futuro. Le nuove tecnologia e l’intelligenza artificiale rappresentano dunque una sfida cruciale: posizionare il Friuli Venezia Giulia come hub europeo dell’innovazione logistica strategico e sostenibile, integrando sempre di più – all’interno di partnership pubblico-privato – porti, ferrovia, industria e nuove tecnologie digitali”.