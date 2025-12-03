GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dal nodo di Udine al raccordo che collega Porto Nogaro con la rete ferroviaria. Sono questi alcuni dei punti centrali emersi nel corso degli Stati Generali della logistica del Nord Est che si sono tenuti ieri e oggi a Trieste. L’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante ha partecipato ai lavoro dai quali è emerso come il corridoio Imec, dall’India all’Alto Adriatico, sia sempre più strutturato e necessiti di una rete consolidata. Il nodo critico è sulla tratta Trieste Monfalcone verso la quale, denuncia Amirante, è stata bocciata l’alta velocità.
Resta il problema dopo bocciatura dell'alta velocità sulla Trieste Monfalcone
Logistica, Amirante: si lavora sul collegamento ferroviario di Porto Nogaro
L'assessore regionale conferma i tempi rapidi per il nodo di Udine
