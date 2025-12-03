Logistica, Amirante: si lavora sul collegamento ferroviario di Porto Nogaro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dal nodo di Udine al raccordo che collega Porto Nogaro con la rete ferroviaria. Sono questi alcuni dei punti centrali emersi nel corso degli Stati Generali della logistica del Nord Est che si sono tenuti ieri e oggi a Trieste. L’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante ha partecipato ai lavoro dai quali è emerso come il corridoio Imec, dall’India all’Alto Adriatico, sia sempre più strutturato e necessiti di una rete consolidata. Il nodo critico è sulla tratta Trieste Monfalcone verso la quale, denuncia Amirante, è stata bocciata l’alta velocità.