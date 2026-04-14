Lombardia, Veneto e Friuli trainano l’export del mobile italiano

Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia trainano le vendite estere del settore del mobile e arredo, contribuendo complessivamente a quasi il 70% del totale nazionale. E’ quanto emerge dai dati sull’arredo-design italiano presentati da Sace a Milano. La Lombardia, che da sola rappresenta circa il 30%, lo scorso anno ha registrato una lieve flessione dell’1,8 per cento. In calo anche l’export del Veneto (-2,7%), mentre si osserva una dinamica positiva del Friuli-Venezia Giulia (+5,2%) e dell’Emilia-Romagna (+1,8%).