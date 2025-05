Loreto Mestroni confermato alla presidenza di Ape Fvg

Loreto Mestroni (di Confagricoltura Udine), è stato riconfermato alla guida di Ape Fvg (Agenzia per l’energia) per il prossimo triennio. In occasione del rinnovo delle cariche, dando rappresentatività al territorio di cui l’Agenzia è espressione (sono, infatti, più di 80 i suoi soci, tra Comuni ed Enti regionali) fanno ora parte del Consiglio di Amministrazione: Tiziano Avoledo (Comune di Valvasone Arzene), Francesca Bellanca (Comune di Romans d’Isonzo); Marco Bernardis (Comune di Mereto di Tomba); Federica Del Fré (Comune di San Vito al Tagliamento); Roberto Revelant (di Anci Fvg) e Armando Spagnolo (Comune di Pordenone).

Ape Fvg, tra le sue molteplici attività, ha approfondito il tema dell’edilizia sostenibile sin dalla sua fondazione, nel 2006, seguendo le raccomandazioni comunitarie di lavorare per contenere i consumi energetici del patrimonio immobiliare, responsabile del 40% dei consumi complessivi in Europa. L’impegno si è concretizzato in primis con il protocollo CasaClima che attesta la qualità energetica e costruttiva: oltre a certificare più di 600 edifici in regione, l’Agenzia ha costruito le competenze di centinaia di progettisti e artigiani con i percorsi formativi CasaClima. Ape Fvg ha anche costituito l’IG Passivhaus Fvg, con lo scopo di promuovere i livelli più virtuosi rappresentati delle case passive. Inoltre, dal 2017, grazie allo Sportello Energia Fvg, dà supporto a cittadini, Enti locali e imprese per orientarsi tra incentivi e interventi di riqualificazione energetica: le consulenze gratuite erogate sono già 5.800.

In aggiunta, nei giorni scorsi, è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione di Fedarene, del quale ora fa parte anche il direttore di Ape Fvg, Matteo Mazzolini, come vice-presidente per l’efficienza energetica in edilizia. La nomina è stata formalizzata durante l’Assemblea generale di Fedarene, che festeggia anche i 35 anni di attività come Federazione Europea delle Agenzie e delle Regioni per l’Energia e l’Ambiente, con sede a Bruxelles. Nata nel 1990, attualmente Fedarene è composta da 80 membri (5 gli italiani) di 25 diversi Paesi europei.

Il Consiglio della federazione avrà un ruolo cruciale nel definire la sua direzione, nel dare voce alle Agenzie membri e nel promuovere soluzioni innovative per l’azione climatica. Insieme, i vice-presidenti guideranno iniziative d’impatto a livello regionale, nazionale ed europeo, assicurando che gli sforzi collettivi portino a cambiamenti significativi.

Nell’occasione della nomina Mazzolini ha affermato: «Il rinnovamento energetico del parco immobiliare esistente richiederà ancora molti anni di impegno e di investimenti finanziari per giungere a compimento. Il mandato assegnatoci a livello europeo ci consentirà da un lato di essere sempre al passo con i continui cambiamenti che caratterizzano il settore da ormai vent’anni e dall’altro di essere propositivi nell’accelerare e sostenere gli sforzi a livello locale».

Oltre agli aspetti tecnici, in questi anni Ape Fvg ha svolto molta attività di divulgazione a tutti i livelli, per contribuire alla creazione di una cultura dell’abitare sostenibile.