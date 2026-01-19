  • Aiello del Friuli
lunedì 19 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Luca Fontana è il nuovo Group Chief Operating Officer di Icop
Nas di Udine, in un anno quasi 600mila euro di multe...
Escursioni per assistere alla Barcolana: scoperti noleggi e skipper abusivi
Fiaccola olimpica, a Gorizia protesta anti-controlli sul confine
Crollo dell'ex Sesta Circoscrizione, assemblea urgente sulla sicurezza
Gorizia, il mercato coperto al centro dell'agenda politica
A Cima Sappada giornata sulla sicurezza in montagna
Tra il 23 ed il 25 gennaio la fiaccola olimpica in...
Il Friuli chiama la Groenlandia: ipotesi amichevole a Udine
Rientra a casa con la figlia e trova i ladri all'interno:...
Economia

Luca Fontana è il nuovo Group Chief Operating Officer di Icop

La nomina rafforza la struttura manageriale del Gruppo di Basiliano e sostiene il percorso di crescita e sviluppo internazionale.
Redazione
Autore: Redazione

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit comunica la nomina di Luca Fontana a Group Chief Operating Officer (COO) di ICOP, impresa leader nel settore dell’ingegneria del sottosuolo e delle infrastrutture.

La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento della struttura manageriale del Gruppo ed è coerente con le linee guida del nuovo Piano Industriale, finalizzate al consolidamento dell’assetto organizzativo e al miglioramento dell’efficacia dei processi operativi e di integrazione, in un contesto di crescita e sviluppo internazionale.

A diretto riporto dell’Amministratore Delegato, Luca Fontana supporterà il coordinamento delle attività del Gruppo, contribuendo allo sviluppo e all’allineamento dei modelli di governance, dei processi decisionali e delle funzioni trasversali a supporto della crescita e dell’evoluzione organizzativa.

Il suo contributo riguarderà inoltre il coordinamento dei processi di integrazione tra le diverse società del Gruppo, in particolare con riferimento alle recenti acquisizioni di Palingeo in Italia e AGH negli USA, nonché, sotto il profilo operativo e gestionale, il supporto alle future iniziative di sviluppo internazionale e la valutazione delle implicazioni connesse a operazioni di crescita e aggregazione selettiva.

“ICOP poggia su fondamenta industriali estremamente solide, costruite su valori forti, competenze distintive, specializzazione e disciplina finanziaria. La crescita degli ultimi anni non è episodica, ma il risultato di una strategia chiara e coerente. Il portafoglio ordini, insieme alla concretezza delle nuove opportunità in vista, uniti a un approccio selettivo nella scelta dei lavori e a una crescente diversificazione geografica, garantiscono una prospettiva solida di ulteriore e significativo sviluppo nei prossimi anni” le prime parole di Luca Fontana da nuovo Group Chief Operative Officer di ICOP. “Ci attende un futuro di continua creazione di valore, con un’attenzione costante all’eccellenza esecutiva per rispondere alle esigenze dei nostri clienti, accompagnata da una profittabilità distintiva nel settore e sostenibile nel lungo termine”, ha concluso.

Luca Fontana vanta circa trent’anni di esperienza internazionale in ruoli di elevata responsabilità all’interno di gruppi industriali e infrastrutturali complessi, con un focus sulla gestione operativa, sull’integrazione di organizzazioni articolate e sull’esecuzione di programmi di investimento su larga scala.
Dal 2020 al 2025 ha ricoperto il ruolo di Direttore CAPEX Investments (BU Ingegneria & Realizzazione) in Autostrade per l’Italia, con responsabilità sull’intero ciclo degli investimenti infrastrutturali. In precedenza, ha ricoperto incarichi di Chief Executive, Project & Construction Management, a livello regionale in AECOM e ha maturato oltre vent’anni di esperienza in Foster Wheeler, assumendo ruoli manageriali crescenti nell’ambito della direzione progetti, della gestione operativa e dello sviluppo strategico come Managing Director delle operations in Asia Pacific. È Vice Chair Investment Committee del BIAC, il Business and Industry Advisory Committee dell’OCSE, ed External Advisor di Bain & Company.

