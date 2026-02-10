Lucilla al Carnevale del Palmanova Designer Village

Grande festa sabato 21 febbraio a Palmanova Designer Village che si colora di allegria con lo storico Carnevale muggesano e si riempie di musica con l’ospite speciale Lucilla.

Appuntamento a partire dalle 15 con la sfilata in maschera del Carnevale di Muggia, la baby dance e, gran finale alle 16.30 con un’ospite speciale: Lucilla, la “Fatina del Sole” del canale YouTube Alman Kids con oltre 1 milione di iscritti e centinaia di milioni di visualizzazioni, salirà sul palco del Village. Lucilla canterà alcuni dei suoi brani più amati e anche la sua ultima canzone dedicata proprio al Carnevale.

Ovviamente tutti, grandi e piccini, sono attesi in maschera e potranno partecipare alla sfilata delle otto compagnie del Carnevale di Muggia che invaderanno il Village: Bellezze Naturali, Bulli e Pupe, La Bora, Brivido, Lampo, Mandrioi, Ongia e Trottola porteranno le loro bellissime coreografie e i colori sgargianti dei loro travestimenti accompagnate dalla musica delle storiche bande carnevalesche.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al sabato successivo, 28 febbraio.