Lunedì 16 la data zero di Udine Retail. Ma già si pensa al bis il 13 ottobre

Udine Retail alla data zero. Lunedì 16 giugno, nella cornice prestigiosa della Sala Ajace di Palazzo D’Aronco, dalle 9 alle 13, ci saranno le prime prove del laboratorio nazionale di innovazione urbana, un connection day tra brand, investitori, proprietari di spazi sfitti per rigenerare il commercio urbano. Protagonisti i soggetti che hanno presentato l’iniziativa lo scorso 12 maggio in conferenza stampa, a partire dal Comune, dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, da Confcommercio Udine.

L’evento annunciato e organizzato in sinergia ha generato notevole interesse a livello nazionale, ma anche locale, al punto che nelle ultime riunioni si è già pensato a una data aggiuntiva, il prossimo 13 ottobre, quando Udine Retail avrà una cornice più ampia tra panel informativi, esponenti nazionali e locali dei principali stakeholders di settore e una agenda pianificata per incontri di matching. In quell’occasione, inoltre, saranno disponibile anche i bandi per contribuiti che verranno presentati dal Comune.