Lunedì 17 novembre la Premiazione Cciaa con 74 riconoscimenti

  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Piancavallo
  • Hubert Londero
  • Forgaria
  • Bibione
  • Castelmonte
  • Villa Manin
  • Barazzetto
  • Pantianicco
  • Magno in Riviera
  • Zugliano
  • Ronchi di Latisana
  • Montasio
  • Feadis
  • Terenzano
  • Pasiano
  • Monfacone
  • Oslavia
  • Giappone
  • Basaldella
  • Fratta
  • San Michele al Tagliamento
  • Buia
  • Padova
  • Dignano/Pinzano
  • Merano
  • Orzano
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG
venerdì 14 Novembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Lunedì 17 novembre la Premiazione Cciaa con 74 riconoscimenti
Roberto Grandinetti racconta il Friuli che cambia nell’era digital-globale
Fvg-Canada: Callari, calcolo quantistico punto partenza collaborazione
Fiera del lavoro a Udine, gran finale con Paolo Mieli e...
La Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG torna a Pordenone
Sparatoria a Udine, Levacovich non parla all’udienza di convalida del fermo
Mobilitazione studentesca nazionale, 200 in corteo a Udine
Excelsior Fvg, entrate in positivo a novembre e nel trimestre
Ciriani (FdI-ECR): “Dal Parlamento Europeo un segnale di svolta per le...
Geopolitica e PMI: strumenti per orientarsi nella nuova scena mondiale
  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Piancavallo
  • Hubert Londero
  • Forgaria
  • Bibione
  • Castelmonte
  • Villa Manin
  • Barazzetto
  • Pantianicco
  • Magno in Riviera
  • Zugliano
  • Ronchi di Latisana
  • Montasio
  • Feadis
  • Terenzano
  • Pasiano
  • Monfacone
  • Oslavia
  • Giappone
  • Basaldella
  • Fratta
  • San Michele al Tagliamento
  • Buia
  • Padova
  • Dignano/Pinzano
  • Merano
  • Orzano
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Economia

Lunedì 17 novembre la Premiazione Cciaa con 74 riconoscimenti

A Pordenone la cerimonia clou della Camera di Commercio: premi al lavoro e all’impresa, con le tre Targhe dell’Eccellenza a Massimo Robiony, Silvia Franceschi e Maurizio Cini
Redazione
Autore: Redazione

Settantaquattro riconoscimenti tra benemerenze, premi al lavoro e all’impresa, di cui tre Targhe dell’Eccellenza che, come ogni anno, chiuderanno simbolicamente la serata. È la Premiazione dell’economia e dello sviluppo 2025, la cerimonia più attesa della Camera di Commercio Pordenone-Udine, in programma lunedì 17 novembre alle 17 al Teatro Verdi di Pordenone (ingresso dalle 16.30).

Dopo i saluti del sindaco di Pordenone Alessandro Basso e del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, la serata prevede i discorsi del presidente della Cciaa Giovanni Da Pozzo, dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini e, in chiusura, dell’ospite speciale, che quest’anno è Massimo Bray, già Ministro dei Beni culturali e oggi direttore generale dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. La conduzione sarà affidata ad Alessandra Salvatori, direttrice di Telefriuli.

Nel corso del pomeriggio si alterneranno, in blocchi tematici, le premiazioni dedicate ai diversi settori economici: industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi, turismo e scuola, con riconoscimenti speciali al giovane imprenditore, all’impresa femminile, all’impresa nel mondo, all’innovazione digitale, alla sostenibilità e al passaggio generazionale.

Le Targhe dell’Eccellenza 2025 saranno consegnate in conclusione dal presidente Da Pozzo e dal vicepresidente Michelangelo Agrusti. I tre riconoscimenti andranno al professor Massimo Robiony «per l’alto profilo scientifico e professionale, unito a una costante attività di ricerca e innovazione che hanno dato prestigio internazionale alla sanità del Friuli Venezia Giulia»; alla dottoressa Silvia Franceschi «per la straordinaria carriera di ricercatrice e il contributo determinante agli studi di epidemiologia oncologica a livello mondiale»; e all’imprenditore Maurizio Cini «per la capacità di unire creatività, visione e cultura d’impresa, riportando in primo piano marchi storici del design italiano».

«La nostra Premiazione – sottolinea il presidente Da Pozzo – è ogni anno un appuntamento di grande significato e di forte valore civile. Celebriamo il lavoro, le imprese, la passione e l’ingegno di chi costruisce ogni giorno valore per il nostro territorio. In un tempo di grandi trasformazioni, questi esempi sono il segno concreto della vitalità del sistema economico friulano e della sua capacità di guardare avanti con coraggio, innovazione e responsabilità».

Potrebbe interessarti anche

Fiera del lavoro a Udine, gran finale con Paolo Mieli e Amadeus

Sparatoria a Udine, Levacovich non parla all’udienza di convalida del fermo

Mobilitazione studentesca nazionale, 200 in corteo a Udine

Cos’è successo in via della Roggia: dalla sparatoria all’arresto

Sparatoria a Udine, domani in carcere la convalida del fermo

La ricetta di De Toni: alleanze territoriali per un welfare generativo

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

Link utili

Ultime notizie

Lunedì 17 novembre la Premiazione Cciaa con 74 riconoscimenti
Roberto Grandinetti racconta il Friuli che cambia nell’era digital-globale
Fvg-Canada: Callari, calcolo quantistico punto partenza collaborazione
Fiera del lavoro a Udine, gran finale con Paolo Mieli e Amadeus
La Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG torna a Pordenone
mediafriuli_white.png
telefriuli_white.png
ilfriuli_white.png
udineseblog_white.png
lavosdaifurlans_logo_white
©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia

©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati.
Powered by Rubidia

Facebook Twitter Instagram Youtube Rss
Facebook Twitter Instagram Youtube Rss