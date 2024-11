Lunedì 18 la Premiazione Cciaa con quattro Targhe dell’Eccellenza fra i 78 premi

Al Network Nuova Alpe Adria, rete fra gli enti camerali di Austria, Italia, Slovenia e Croazia, per la cooperazione transnazionale. A Luigi De Puppi per l’economia. All’associazione culturale Comitato di San Floriano per la cultura. A Gianpaolo Pozzo per l’approccio manageriale nello sport. Sono le quattro Targhe dell’Eccellenza 2024 che saranno consegnate, assieme ad altre 74 benemerenze, alla Premiazione dell’economia e dello sviluppo, pronta ad andare in scena lunedì 18 novembre alle 17 al Teatro Giovanni Da Udine (ingresso in sala dalle 16.30).

La cerimonia clou con cui la Camera di Commercio Pordenone-Udine, ogni anno, festeggia eccellenze del lavoro, dell’impresa e della scuola, nonché personalità che portano alto il nome del Friuli dentro e fuori dai confini regionali, sarà come sempre anche un momento di riflessione sulla situazione dell’economia. A intervenire, dopo il saluto del sindaco Alberto Felice De Toni, saranno l’ospite-presidente della Camera di Commercio Giovanni Da Pozzo, l’assessore alle attività produttive e turismo della Regione Sergio Emidio Bini e, in chiusura, il Ministro per i rapporti con il parlamento Luca Ciriani. Ad alternarsi ai discorsi ci saranno le 78 premiazioni, come sempre distinte in categorie imprenditoriali di tutti i settori economici. Tra questi, anche il premio al giovane imprenditore e all’impresa femminile, alla scuola, all’“impresa nel mondo”, all’innovazione e trasformazione digitale, il premio impresa ambiente e per il passaggio generazionale.

«La nostra Premiazione è sempre un momento importante ed emozionante – commenta il presidente Da Pozzo –. Ogni anno ci dà l’occasione di mettere in luce imprenditori, lavoratori e personalità di grande rilievo e impegno, con storie spesso sorprendenti, che sono esempio della vitalità del nostro tessuto economico, della sua creatività e capacità di gestire i grandi e repentini cambiamenti che sempre più negli ultimi anni sfidano lo sviluppo. Li festeggeremo assieme alle loro famiglie, agli amici e ai rappresentanti di tutte le istituzioni regionali».