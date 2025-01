L’università boccia le mense degli ospedali friulani

Poveri in fibre, per via del basso consumo di vegetali, e sbilanciati verso i lipidi, a causa dell’alto consumo di formaggi e carne: è, in estrema sintesi, la foto che l’Università di Udine ha scattato delle mense di tre ospedali friulani, quelli di Palmanova, San Daniele e Udine.

Secondo lo studio condotto da un team di ricercatori della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’ateneo friulano, nei tre ospedali ci sono carenze, oltre che sul piano nutrizionale, anche sul piano della sostenibilità: i valori riscontrati superavano i limiti raccomandati dalle linee guida del progetto internazionale Su-Eatable. Solo in una delle tre mense non erano disponibili piatti con carne di manzo. In particolare, tutti i piatti contenenti manzo, alimento con maggiore impatto ambientale, superavano da soli i limiti di impronta di carbonio e idrica, i principali indicatori di sostenibilità ambientale. Inoltre, non in tutte le mense era possibile consumare un pasto vegetariano o vegano, cioè quelli con minore impatto ambientale, ma allo stesso tempo, in grado di garantirne l’adeguatezza energetica e di macronutrienti; In particolare i ricercatori hanno rilevato una ridotta disponibilità di secondi piatti con fonti proteiche vegetali come i legumi.

Partendo dai risultati di questo lavoro è stato creato ed esposto nelle mense dei tre ospedali del materiale informativo e strumenti dedicati agli utenti per migliorare le loro scelte e renderli più consapevoli dell’impatto che le loro preferenze a tavola possono avere sull’ambiente e sulla salute.

Lo studio è stato coordinato da Maria Parpinel, del Dipartimento di Medicina dell’Ateneo friulano ed è stato pubblicato sulla rivista scientifica Heliyon