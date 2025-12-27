M.A.R.E. FVG, Leonardo entra nel nuovo cluster regionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il percorso che porta alla nascita di M.A.R.E. FVG segna una scelta chiara di politica industriale regionale: mettere in rete filiere e competenze che già oggi condividono tecnologie e traiettorie di sviluppo.

Lo afferma l’assessore al Lavoro e alla Ricerca Alessia Rosolen, dopo la lettera con cui Leonardo ha manifestato l’interesse ad aderire al nuovo cluster e a partecipare alla governance del progetto, insieme a realtà come Fincantieri, Danieli, Eurolls e AcegasApsAmga.

Leonardo riconosce nel modello promosso dal Friuli Venezia Giulia una piattaforma credibile per integrare i domini aerospaziale, marittimo, energetico e digitale, coerente con la propria strategia multisettoriale e con le sinergie tra industria, ricerca e Pmi.

La trasformazione del Cluster Mare in M.A.R.E. FVG – spiega Rosolen – integra le filiere del mare, dell’aeronautica e delle energie rinnovabili, con particolare attenzione all’idrogeno, rafforzando la competitività del territorio.

Entro i primi mesi del 2026 è attesa la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e l’approvazione del Piano Strategico.

“Il nostro obiettivo – conclude l’assessore – è fare sistema, creando filiere integrate dove le Pmi possano crescere agganciandosi ai grandi player industriali e al mondo della ricerca.”