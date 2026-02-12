Made in Italy, il viceministro: “Abbassare i costi energetici”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Mantenere aperti i mercati internazionali, diversificare l’export, guardando a Paesi con i quali gli scambi commerciali non sono ancora pienamente decollati e – terzo elemento – proteggere il Made in Europe e di conseguenza il Made in Italy. Sono i tre cavalli di battaglia sui quali oggi il viceministro delle Imprese, Valentino Valentini, il visita al Nip di Maniago, punta per salvaguardare, in particolare, il comparto manifatturiero che all’Italia vale il secondo posto in Europa (dietro alla Germania).

L’attività del Nip, come ha evidenziato l’assessore regionale Sergio Emidio Bini, accompagnato dalla sottosegretaria all’Economia, Sandra Savino, si inserisce in un sistema regionale virtuoso, che, anche grazie al sostegno della Regione (oltre 200 milioni di euro dal 2018), ha portato ad attuare sul territorio numerosi progetti in grado di dare risposte concrete a cittadini e imprese.