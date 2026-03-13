Maestri del Lavoro, a Udine il 53° congresso regionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le profonde trasformazioni culturali e tecnologiche in atto sono state al centro del 53° congresso provinciale dei Maestri del Lavoro, che si è svolto questa mattina in sala Ajace a Udine. Davanti a una folta platea, Paolo Fantoni, presidente della Fantoni spa, Anna Mareschi Danieli, vicepresidente delle Acciaierie Bertoli Safau e membro del Cda di Danieli, e i ricercatori Gabriele Giacomini e Carlos Corvino, hanno ragionato delle sfide che quest’epoca offre al mondo del lavoro. In sala anche il nuovo presidente nazionale della Federazione Maestri del Lavoro, il friulano Andrea Peressutti.

Centrale è la questione dell’ammodernamento dei processi produttivi e dell’adeguamento professionale dei lavoratori.

Anna Mareschi Danieli ha spiegato come debba configurarsi il rapporto tra la competitività e la sostenibilità ambientale, ecologica ed economica.

Al termine del Congresso, i Maestri del Lavoro hanno assegnato un riconoscimento ai relatori, al prefetto di Udine Domenico Lione, al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e al vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi.