Malattie professionali e infortuni, un convegno Epaca-Nursind

Dalle malattie professionali agli infortuni sul lavoro, dalle pensioni alla maternità, fino al riscatto e ricongiunzione per i dipendenti della sanità. Sono gli argomenti trattati nella palestra di Dipartimento prevenzione dell’Azienda Friuli Centrale in via Chiusaforte a Udine in occasione del convegno promosso e organizzata da Epaca e Nursind.

L’appuntamento, che valeva anche per il percorso di Educazione continua in medicina, ha visto tra i relatori il dirigente medico legale Francesco Burlin, l’esperto di previdenza e assistenza Epaca Enrico Vallini e l’esperta in materia di gestione riscatti, ricongiunzione, pensione e accreditamento Luigina Fabris.

Epaca informa che nei suoi uffici gli operatori sono a disposizione di tutti i lavoratori, compresi quelli del settore sanitario, per problematiche inerenti infortuni sul lavoro e malattie professionali.