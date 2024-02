Malattie professionali, l’importanza di parlarne

Delle malattie professionali se ne parla troppo poco, eppure la loro incidenza, anche in Friuli Venezia Giulia, è in costante aumento. Le patologie legate al lavoro, infatti, sono sempre più frequenti, anche se non fanno notizia al pari degli infortuni. Proprio per la loro rilevanza e per il fortissimo impatto che hanno sulla vita delle persone, ma anche a livello sociale e collettivo, la Cisl Fvg ha organizzato per giovedì 8 febbraio (a Trieste – Sala Regione, Corso Cavour 1), una tavola rotonda con l’obiettivo dichiarato di fare il punto sulle malattie professionali, ma anche avviare, assieme agli attori presenti, la costruzione di un sistema che tuteli maggiormente i lavoratori e le lavoratrici, dentro ad un migliorato contesto di prevenzione.

Il confronto in programma sarà introdotto dal segretario della Cisl Fvg, Cristiano Pizzo. Prenderanno parte alla tavola rotonda: Gianluigi Pauletto direttore regionale del patronato Inas Cisl, la direttrice regionale dell’Inail, Angela Forlani, il direttore del dipartimento prevenzione di Asugi, Luigi Finotto e la dottoressa Gianna Zamaro della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia. Le conclusioni saranno affidate al Segretario Generale della Cisl Fvg, Alberto Monticco.

NdR per i colleghi giornalisti: nel corso della tavola rotonda saranno diffusi i dati riguardanti le malattie professionali in Fvg.